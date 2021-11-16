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Van’da Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bütün illerde eşzamanlı olarak online açılışları gerçekleştirilen Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Van’da Vali Mehmet Emin Bilmez’in katılımıyla açıldı.

VAN 16.11.2021, 15:53
Van’da Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bütün illerde eşzamanlı olarak online açılışları gerçekleştirilen Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Van’da Vali Mehmet Emin Bilmez’in katılımıyla açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin (YEDAM) toplu açılış töreninde Van YEDAM’ın da açılışı yapıldı. Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk’ün de katıldığı törende, Van YEDAM’dan canlı bağlantı yapılarak açılış kurdelesi kesildi. Açılış törenine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Yeşilay Şube Bölge Koordinatörü Hakan Durğun ve yönetim kurulu üyeleri, YEDAM personeli ve il protokolü katıldı.

Açılışın ardından Türkiye’nin 81 ilinde ve KKTC’de hizmet veren YEDAM’ların toplam sayısı 104’e ulaştı.

YEDAM’ın Van’da hizmete girmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Yeşilay Şube Bölge Koordinatörü Hakan Durğun, “Yeşilay, YEDAM’lar ile bağımlılıklardan kurtulmak isteyenlere ve yakınlarına ücretsiz hizmet veriyor. Türkiye’nin her yerinden 115 YEDAM Danışma Hattı ile destek almak mümkün olsa da, vatandaşlarımız fiziki olarak bir merkeze gelmeyi ve uzmanlarla yüz yüze görüşmeyi tercih edebiliyor. Bu kapsamda ilimizde YEDAM’ın hizmet vermesi bize ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yakınında olmak açısından büyük önem taşıyor. Bu açılış töreninin Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapılması da bizim için büyük onur. Bağımlılıklarla mücadelemizi sahiplendiği ve bizlere her zaman destek olduğu için kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. YEDAM’ın tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor; bağımlılıklarından kurtulmak için desteğe ihtiyaç duyan herkese kapımızın açık olduğunu vurgulamak istiyorum” dedi.

Yeşilay’ın, YEDAM ile bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikososyal destek sağladığını dile getiren Durğun, “YEDAM’ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi; alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. YEDAM’a 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ulaşılabiliyor” ifadelerini kullandı.

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