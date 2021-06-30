Van’da yerel ve ulusal marketler denetlendi

Van Büyükşehir Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Vergi Dairesi Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan yerel ve ulusal marketleri denetledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü ekipleri kentteki yerel ve ulusal marketlerde ortak denetim yaptı. Yapılan denetimlerde fahiş fiyat, ürünlerin son kullanma tarihi, ürünlerin ambalajları ve fiyat etiketleri tek tek kontrol edildi. Son kullanma tarihi geçen ve etiketsiz olan çok sayıda ürüne imha edilmek üzere el konulurken, işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

Vatandaşların bu tür durumlarla karşılaştıklarında 153 Zabıta şikayet hattı ve Alo 174 Gıda hattını aramaları gerektiği belirtilirken, denetimlerin ise devam edeceği bildirildi.