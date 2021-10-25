Van’da yenilenen yollarda çizgi ve uyarıcı levha çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve sorumluluğunda bulunan kırsal mahallelerde yenilenen yollarda çizgi ve uyarıcı levha çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri; şehir merkezi, ilçe ve mahallelerde bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan yollar başta olmak üzere boyası deforme olan tüm yollarda trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla şerit ve çizgi boyama çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Çaldıran ilçesinin 8 mahallesinde bu yıl ilk kez uygulanan beton yolda da yol çizgi çalışmalarını tamamlayarak, olası trafik kazalarının önüne geçmek için de uyarıcı levha işlemlerini tamamladı. Başeğmez, Demircik, Aşağı-Yukarı Kuyucak, Han, Yassıtepe ve Erginler mahalleleri ile Mezbahane yolu ve Saço mezrasının toplam 21,4 kilometrelik yolunun çizgileri ve 75 adet omega levha direği ile 87 adet trafik işaret uyarı levhaları monte edilerek ulaşıma açıldı.

Öte yandan, Çatak ilçesi Konalga Mahallesi’nde de tek çizgi bazlı 19 kilometrelik yol şerit çizgi boyamaları yapılarak, 50 adet omega levha direği ve 62 adet trafik işaret uyarı levhaları konuldu.