Van’da yaz Kur’an kursları çocuk şenliği düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesi ile Van İl Müftülüğü tarafından düzenlenen “Yaz Kur’an Kursları Çocuk Şenliği” etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü yaz Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler için çocuk şenliği düzenlendi. Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının organizasyonunda Van Kalesi Atatürk Kültür Parkında yapılan şenliğe Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık ve Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Vali Ozan Balcı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak kentte çocuklara yönelik birçok yeni projeyi hayata geçireceklerini ifade ederek ülkemizin geleceği olan çocukları önemsediklerini ve onların eğitimi ve gelişimi için büyük fedakarlıklar yapılması gerektiğini söyledi. Vali Ozan Balcı, “ Kentte bu yıl birçok noktada yaz okulu açtık. Bu yaz okullarında çocuklarımıza eğitimden spora, sanattan dini bilgilere birçok konuda eğitim veriyoruz. Bugünde Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilerimizle bir araya geldik. Burada oluşan kalabalık beni çok mutlu etti. Tüm çocuklarımızı ve bu çocuklarımızın eğitiminde emek veren tüm hocalarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Yaz Kur’an Kurslarının önemine değinen Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık ise Van’da kurslara gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirip ailelere teşekkür etti.