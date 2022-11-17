Van’da yasaklı ırk köpekler için özel alan oluşturdu

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sokağa bırakılan yasaklı ırk köpekler için yeni bir yaşam alanı inşa etti.

Bölgenin en büyük, Türkiye’nin ise sayılı hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden biri olan ve son teknoloji cihazlarla her yıl yüzlerce sokak hayvanına şifa olan, yüzlerce hayvana da ev sahipliği yapan Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, yasaklı ırk köpekler için yeni bir yaşam alanı inşa etti. Merkez içine inşa edilen alana taşınan 60 köpek, bundan sonra daha geniş, ferah ve konforlu kafeslerde yaşayacak.

Merkez olarak birçok ilke imza attıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, “2022 yılı itibariyle ekiplerimiz kent genelinde bulunan yasaklı ırk köpekleri kayıt altına alarak merkezimizde topladı. Şu an merkezimizde 60 yasaklı ırk köpek bulunuyor. Bu yasaklı ırk köpekler için merkezimizde yeni bir yaşam alanı oluşturduk. Bu alan hem bu türleri diğer köpeklerden ayırıyor hem de daha güvenli ve konforlu kafeslerde yaşamalarına olanak sağlıyor” dedi.