Van’da yasadışı bahis ve müstehcen içerikli 3 bin 478 internet sitesine erişim engellendi

Van’da jandarma ekiplerinin 2022 yılı içerisinde yaptıkları çalışmasıyla yasa dışı ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 3 bin 478 internet sitesine erişim engellendi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2022 yılı içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, müstehcen, zararlı yazılım barındıran oltalama ve diğer suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespiti ve erişiminin engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde; yurtdışı üzerinden yayın yapan bin 38 müstehcen, bin 1147 yasadışı bahis ve 50 uyuşturucu kullanmaya alenen özendirme yapan paylaşımların olduğu internet sitesi tespit edildi. 5651 sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi kanunu gereğince toplam 3 bin 478 internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı” denildi.