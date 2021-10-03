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Van’da yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 Kızıl Şahin, Çobanaldatan, Arı Şahin ve Kaya Güvercini tedavi altına alındı.

VAN 03.10.2021, 10:22
Van’da yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 Kızıl Şahin, Çobanaldatan, Arı Şahin ve Kaya Güvercini tedavi altına alındı.

Van’ın İpekyolu, Edremit, Özlap ve Çaldıran ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan 2 Kızıl Şahin, Çobanaldatan, Arı Şahin ve Kaya Güvercini, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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