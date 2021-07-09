Van’da yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 Kerkenez, 3 Ebabil, 2 Martı, Sığırcık, Ekin Kargası, Saksağan, Gümüş Martı, Kaya Güvercini ve Kulaklı Orman Baykuşu tedavi altına alındı.

Van’ın Saray, İpekyolu, Erciş ve Edremit ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı bulunan 2 Kerkenez, 3 Ebabil, Sığırcık, 2 Martı, 1 Ekin Kargası, 1 Saksağan, 1 Gümüş Martı, Kaya Güvercin, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.