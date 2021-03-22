Van’da yangın: anne ve 3 çocuğu zehirlendi

Van’ın Erciş ilçesinde çıkan yangında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi.

Alınan bilgiler göre olay, ilçenin Örene Mahallesi’nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında evin salonu hasar görürken, anne ve 3 çocuğu da dumandan zehirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.