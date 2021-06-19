banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İBB Başkanı İmamoğlu, Akit TV'ye haciz gönderdi
İBB Başkanı İmamoğlu, Akit TV'ye haciz gönderdi
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
Yeni 'Pekcan' vakası: Bakan Yardımcısının eşi 20 ihale almış
Yeni 'Pekcan' vakası: Bakan Yardımcısının eşi 20 ihale almış

Van’da vakalar yarı yarıya düştü

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Van’da vaka sayısı 100 binde 37.85 olurken, ’Hayat Eve Sığar’ haritası ise maviye boyandı.

VAN 19.06.2021, 12:44
Van’da vakalar yarı yarıya düştü

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Van’da vaka sayısı 100 binde 37.85 olurken, ’Hayat Eve Sığar’ haritası ise maviye boyandı.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı risk haritasında, Van’daki korona virüs tablosu yeni normalleşme süreciyle birlikte yeşilden sarıya döndü. Diğer illere göre vaka düşüşü ile ’Hayat Eve Sığar’ uygulamasının tekrar maviye dönmeye başlaması, Vanlıları sevindirdi. Bölge genelinde korona virüs vakaları artarken, nüfus bakımından en kalabalık şehirlerinden olan Van’da ise düşüş yaşandı.

Önceki dönemlerde düğün ve taziyelerdeki vaka artışıyla gündeme gelen Van’da, bu kez korkulan olmazken, kentin belirli noktalarına kurulan çadırlarda aşı çalışmaları sürüyor.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
parçalı az bulutlu
banner493