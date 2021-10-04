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Van’da uyuşturucu operasyonu

Van’da polis ekiplerince düzenlenen farklı operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

VAN 04.10.2021, 10:58
Van’da uyuşturucu operasyonu

Van’da polis ekiplerince düzenlenen farklı operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Eylül - 03 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 131 kilo 709 gram eroin, 16 kilo 608 gram metamfetamin, 60 gram Afyon sakızı, 106 adet sentetik ecza ve 2 adet Ecstasy ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 7 şüpheli şahıs hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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