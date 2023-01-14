Van’da uyuşturucu operasyonu

Van’da jandarma ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde 18 kilogram metamfetamin ile 5 kilogram skunk ele geçirildi.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde; 13 Ocak 2023 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale ilçesi kırsalında yasa dışı uyuşturucu geçişi olacağı bilgisinin alınması üzerine, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ile koordine kurularak arazide yapılan arama tarama faaliyeti esnasında; 18 kilogram metamfetamin ile 5 kilogram skunk olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan/kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.