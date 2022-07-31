Van’da Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi

Van’da teknoloji, medikal, çevre ve enerji alanlarında geliştirilen projelerin tanıtıldığı "Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" başladı.

Van İş Geliştirme Merkezince (İŞGEM), Uluslararası Buluşçular Dernekleri Federasyonu (IFIA), İslam Ülkeleri Arası Bilim ve Teknoloji Parkları Ağı (INSTP) ve Van Teknokent işbirliğiyle yerli ve yabancı yatırımcıları bölgeye çekmek için başlattığı yatırım programına Kanada, İran, Hollanda, Lübnan, ABD ve Türkiye’den 46 girişimci başvurdu. Teknoloji, medikal, çevre ve enerji alanlarında projelerin tanıtımı için Uygulama Oteli Konferans Salonunda "Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" gerçekleştirildi.

İki gün sürecek programın açılışında konuşan Vali Ozan Balcı, yerli ve yabancı yatırımcıların önünü açmak istediklerini söyledi. Girişimcileri çok önemsediklerini anlatan Vali Balcı, "Girişimci olmak çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla girişimcileri çok önemsediğimi ve değer verdiğimi ifade etmek isterim. Onlar memleketlerin lokomotifi, ülkelerin gelişimine, istihdamın artmasına, yeni iş ve fikirlerin gelişmesini sağlıyorlar. Girişimciler bilgi ve teknoloji transferini sağlayarak ülkelerin zenginleşmesine katkı sağlıyor. Bize düşen görev, girişimciye uygun ortamı sağlamak, yeni yatırımların artması için var olan maddi ve manevi engelleri kaldırmak. Bu anlamda girişimcileri desteklemek ve cesaretlendirmek istiyoruz. Van, sahip olduğu değer ve taşıdığı yüksek potansiyelle büyük bir cazibe merkezi. Van’ın önü bu anlamda çok açık. Dışardan gelen insanlara ev sahipliği yapıyoruz. Genç nüfusun çok olması ve kucaklayıcı olması Van’a büyük bir değer katıyor. Burada büyük bir iş gücü potansiyeli var. Bu da girişimciler için fırsatlar doğuruyor. Bizler de bürokratik ve diğer engellerin aşılmasında girişimcilerin önünü açmak istiyoruz. Güzel projeler var" dedi.

Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Selçuk da dünyadaki ekonomik sıkıntılar karşısında girişimciliğin daha da değer kazandığını söyledi. Maddi ve manevi olarak desteklenecek yabancı yatırımcılara ihtiyaç olduğunu anlatan Selçuk, "Bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunma hedefiyle yoluna devam eden, girişimciliğin şehrimizde, bölgemizde ve ülkemizde gelişmesine rol oynaması için misyon ve faaliyetlerini sürdüren İŞGEM yönetimi olarak paydaşlarımızla yabancı girişimcilerin ülkemizde işlerini kurmaları ve yatırım yapabilmelerini sağlamak için bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

Programda IFIA Başkanı Dr. Alireza Rastegar, INSTP Temcilcisi Dr. Mahmod Saberi ve Avrupa Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Snjezana Baroness Rajacıc da birer konuşma yaptı.

Açılışa Vali Ozan Balcı ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel katıldı.