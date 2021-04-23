Van’da ücretsiz soğan ve patates dağıtımı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla üreticiden alınan patates ve soğanlar, Van’da ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Korona virüs salgını nedeniyle otel ve lokantaların sebze talebinin azalmasından dolayı üreticinin elinde kalan patates ve soğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başlandı. Van Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edilen 500 ton soğan ve patatesten 35 tonu ihtiyaç sahiplerine dağıtılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla gönderilen gıda desteğinin tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı belirtildi.

Van Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü personelleri denetiminde yapılan aktarımın ardından araçlarla mahalleler dolaşılarak ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslimat yapılıyor.

Gıda desteğinden dolayı yetkililere teşekkür eden vatandaşlar, “Allah devletimizden razı olsun. Pandemi sürecinde böyle bir yardım yapması bizleri mutlu etti. Bu tür yardım çalışmalarının daha da artması dileğiyle” ifadelerini kullandı.