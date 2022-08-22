Van’da uçak seferleri arttırılıyor

Van Valiliği koordinasyonuyla kente gelen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Eylül ayı itibarıyla İstanbul ve Ankara’dan Van’a gerçekleştirdiğimiz uçuşlarımızı kademeli olarak artırarak, bu iki şehirden gerçekleştirdiğimiz uçuşları haftalık 41 frekanstan 56 frekansa yükselteceğiz” dedi.

Türk Hava Yolları yönetimi turizm potansiyeline dikkat çekmek üzere Van’da buluştu. Burada konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van’ın ufkunun çok açık olduğunu ifade ederek, “Van’ı gelecek nesiller için hazırlamaya çalışıyoruz. İnşallah Türk Hava Yollarının uçuş sayılarının artmasıyla belli destinasyonlara şehrimizin turizm başta olmak üzere ekonomisine, eğitimine, kültürüne, sağlığına çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu anlamda Türk Hava Yollarının bugünkü toplantısı ve yönetim kurulunun buraya gelmesini, Van’ın ilerlemesi, gelişmesi, ekonomisi, kültürü ve turizmi için çok çok önemli buluyor, toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Van uçuşlarımızı artırıyoruz”

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise Türk Hava Yollarının, Anadolu’nun turizm potansiyeli yüksek şehirlerine dikkat çekmek amacıyla bir tanıtım faaliyeti başlattığını belirtti. Türkiye’nin deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını ortaya koymayı hedefleyen bayrak taşıyıcının üst yönetimi ile birlikte ilk defa İstanbul dışında bir ilde toplantı yaptıklarının altını çizen Bolat, “İstanbul, Antalya, İzmir gibi şehirlerimiz hem bilinirliği hem de aldıkları talep ile ülkemiz turizmine büyük katkı sağlıyor. Oysa ülkemizde fazlası var. Van, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Erzurum gibi şehirlerimiz turizmde büyük potansiyele sahipler, biz de bu potansiyeli ortaya çıkarmak için çaba harcıyoruz. Bugün buraya müjdeyi vermek için geldik. Van’ı dünyaya tanıtmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Beklediğimiz talep artışına yanıt vermek amacıyla da eylül ayı itibarıyla İstanbul ve Ankara’dan Van’a gerçekleştirdiğimiz uçuşlarımızı kademeli olarak artıracağız. Bu iki şehirden gerçekleştirdiğimiz uçuşları haftalık 41 frekanstan 56 frekansa yükseltecek ve 2023 yazında da bu planla devam edeceğiz” dedi.

“Yeni nesil uçaklar Van için uçacak”

Türk Hava Yollarının dünyanın 129 ülkesinden gezginleri Van’ın keşfedilmeyi bekleyen değerleri ile buluşturmayı amaçladığını vurgulayan Bolat, “Eylül ayı itibarıyla kademeli olarak artacak Van uçuşlarını filosuna yeni katılan modern uçaklar ile gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu uçaklar ve yeni kapasite ile Vanlı vatandaşlar da daha esnek bir seyahat planıyla konforlu uçuşlar gerçekleştirebilecek. Yeni dönem için planlanan kapasite artışıyla Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı - Van seferlerini haftalık 21 frekans olarak gerçekleştirecek. Bayrak taşıyıcının başarılı markası AnadoluJet ise İstanbul Sabiha Gökçen - Van seferlerini haftalık 6 frekanstan 14 frekansa, Ankara Esenboğa - Van seferlerini ise haftalık 14 frekanstan 21 frekansa yükseltecek. Tarihi, doğası, kültürel varlıkları ve kış turizmi ile önemli bir potansiyele sahip olan Van’da hem şehir turu gerçekleştiren hem de şehrin iş insanları ile buluşan Türk Hava Yolları liderleri yönetim koordinasyon toplantılarını da ilk kez İstanbul dışında bir şehirde, Van’da gerçekleştirdi” şeklinde konuştu.

Toplantı soru cevap ile sona erdi.