Van’da Türk Polis Teşkilatının 177. Yıldönümü kutlandı

Van’da Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177. Yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunum töreni düzenlendi.

Valilik önündeki Atatürk Anıtı’na İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’ın çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Jandarma bandosunun dinletisinin ardından Vali Mehmet Emin Bilmez, törene katılan emniyet mensuplarının gününü kutladı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, belediye başkanları, kamu kurumlarının müdürleri, STK temsilcileri ve polislerin katıldı.

Çelenk sunum töreni sonrası İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile birlikte Vali Bilmez’i makamında ziyaret ederek çiçek taktim etti.

Vali Mehmet Emin Bilmez ise İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’a başarılı çalışmaları dolayısıyla üstün başarı belgesi verdi.