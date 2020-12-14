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Van’da tüp satış noktaları denetlendi
Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçelerde hizmet veren tüp satış noktalarını denetledi.
VAN 14.12.2020, 11:11
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Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçelerde hizmet veren tüp satış noktalarını denetledi.
Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, mutfak tüplerinin amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Bahçesaray, Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde polis ve ilçe zabıta ekipleri eşliğinde denetimler gerçekleştirildi. Söz konusu denetimlerde tüp satışı için vergi levhası, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, bayilik sözleşmesi, satışı yapılan tüplerin kayıtları, iş yeri güvenlik kamerası, yangın söndürme tüpü, tüplerin muhafaza edildiği alanlar gibi konular sıkı bir şekilde denetlendi.Yapılan denetimlerde bazı evraklarının eksik olduğu tespit edilen 17 iş yerine tutanak tutulurken, denetimlerin diğer ilçelerde de devam edeceği belirtildi.
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