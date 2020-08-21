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Van’da tüm duraklar dezenfekte edildi
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN, YENİ TİP KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA KENTTEKİ TÜM YOLCU DURAKLARI DEZENFEKTE EDİLDİ.
VAN 21.08.2020, 09:48
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Van Büyükşehir Belediyesi tarafından, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında kentteki tüm yolcu durakları dezenfekte edildi.
Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında salgının ilk gününden bu yana titiz bir çalışma yürüten Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı ekipler vatandaşların yoğun kullandığı otobüs ve minibüs duraklarında ilaçlama yaptı. Belvan Kart dolum makineleri, durak içerisindeki oturma alanları ve panolar dezenfekte edildi.
İlaçlama çalışmalarının belirli periyotlarla devam edeceği kaydedildi.
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