Van’da ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ sergisi

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından ’Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4006 Bilim Fuarı’ sergisi düzenlendi.

Cumhuriyet Lisesinde açılan fuara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Recep Türk, İl Kültür Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ile çok sayıda davetli katıldı.

Sergide konuşan Okul Müdürü Kemal Aydın, 23 projede 43 öğrencinin emek harcadığını belirtti. Okulda yapılan fuar ve etkinliklerle öğrencileri daha iyi bir geleceğe hazırladıklarını ve yeteneklerini daha iyi geliştirdiklerini söyleyen Aydın, emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Proje Yürütücüsü Vedat Yavuz ise 4006 TUBİTAK projesi kapsamında, 17 danışman öğretmen ve 43 öğrenciyle bilim fuarı yaptıklarını ifade ederek, “Fuarımızda yöresel yemekler, botanik bahçe, akıllı yollar, medeniyetlerin çöküşü, Van’ın endemikleri, bebeğimin kurtarıcısı gibi birçok konuda projeler sergilendi. Fuarda sunum yapan öğrenciler bundan sonra yapılacak ulusal yarışmalar için tecrübe kazandılar” dedi.