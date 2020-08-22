Van’da traktörle telefon kablosu çalan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı

Van’ın Gevaş ilçesinde traktörle 30 kilo telefon kablosu çalan şüpheliler, jandarmanın başarılı çalışması sonucu kıs kıvrak yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelkonak Mahallesinde kablo hırsızlığı olayının meydana geldiği ihbarı almasıyla harekete geçti. Kısa sürede bahse konu yere giden ekipler, şüpheli şahısların kablo hırsızlığında kullanmış oldukları 13 EC 380 plaka traktör ile Gevaş istikametine doğru seyir halinde oldukları bilgisi almasıyla bahse konu traktör Gevaş Işıklı kavşağında emniyetli bir şekilde durduruldu. Traktörde yapılan aramada yaklaşık 30 kilo ağırlığında telefon kablolarına el konulurken, sürücü S.B. ile yanında bulunan A.B., F.B. ve A.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli şahsılar, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardında adli makamlara sevk edildi.