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Van’da trafik kazası: 2 yaralı
VAN-GÜRPINAR KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI
VAN 05.09.2020, 19:10
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Van-Gürpınar karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Gürpınar karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi’nde meydana geldiği. Van’dan Gürpınar istikametine seyir halinde olan kamyonet, sürücü ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Mahmut Tunç ve yanında bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Kurubaş Müfreze ekipleri, yaralıyı araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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