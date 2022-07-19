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Van’da trafik kazası: 2 yaralı

Van’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

VAN 19.07.2022, 17:38
Van’da trafik kazası: 2 yaralı

Van’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Erciş yolu üzerinde meydana geldi.Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen aracın kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralarılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.

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