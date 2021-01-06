Van’da trafik kazası 1 yaralı

Van’ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Erdemkent Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 NK 412 plakalı Ford marka minibüs, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yaralı şahıs, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.