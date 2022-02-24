Van’da ‘torbacı’ operasyonu

Van’da polis ekiplerince ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 20 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “17-23 Şubat 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 37,4 gram metamfetamin, 14,36 gram eroin, 2,1 gram esrar ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 20 şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.