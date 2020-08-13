Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen şahsın üzerinde 6 kilo eroin çıktı
VAN’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ‘TORBACI’ TABİR EDİLEN SOKAK SATICISININ ÜZERİNDEN 6 KİLO 310 GRAM EROİN MADDESİ İLE 470 TL ELE GEÇİRİLDİ.
Van’da polis ekipleri tarafından ’torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcısının üzerinden 6 kilo 310 gram eroin maddesi ile 470 TL ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi’nde devriye görevini ifa ettikleri esnada yaya halinde bulunan H.A. isimli şahsın durumundan şüphelenilmesi üzerine, elinde bulunan valizde arama yapıldı. Yapılan aramada 9 paket halinde toplam 6 kilo 310 gram eroin maddesi ile 470 TL ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan H.A., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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