Van’da tipide mahsur kalan vatandaşlar için seferber oldular

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentte etkili olan kuvvetli fırtına ve tipide mahsur kalan araç ve vatandaşları kurtarmak için seferber oldu.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, bir tarafta kent genelinde etkili olan kuvvetli fırtına ve tipide mahsur kalan vatandaşları mahallerine ulaştırmak için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da hastaların imdadına koştu. Gevaş ilçesi Atalan Mahallesi mevkii yoğun tipi nedeniyle Van-Bitlis karayolunda mahsur kalan onlarca araç ve vatandaş, Abalı bölgesinde mahsur kalan 3 araç ve 2 vatandaş, İpekyolu Ortanca, Arıtoprak, Karakoç Mahallelerinde mahsur kalan araç ve vatandaşlar, Van-Hakkari yolu 32 virajlar mevkiinde mahsur kalan 2 adet karayolu ve 1 adet DSİ aracı ve civarında 50 civarında sivil araç, Edremit Akınlar Mahallesi, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Başkale Ekecek ve Çaldıran Mahalleleri, Muradiye Akbulak grup yolunda kalan vatandaşlar ile Gürpınar ilçesi Örmeli Mahallesi ve Erciş ilçesi Kozluca Mahallesi yollarında karda mahsur kalan ambulanslar yoğun çalışmalar sonucunda kurtarılırken, Erciş ilçesi Karlıyayla Mahallesi ile Özalp-Gürpınar Elaçmaz grup yolu, Hazine, Gültepe ve Boğazkesen grup yolunda mahsur kalan araç ve vatandaşların kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan Bahçesaray ilçesi Kaşıkçılar ve Altındere mahalle yollarında oluşan kısmi çığ nedeniyle mahsur kalan 3 öğretmen de karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.