banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'
Kırgız Türklerinin Türkiye’ye gelişlerinin 40’ıncı yılı
Kırgız Türklerinin Türkiye’ye gelişlerinin 40’ıncı yılı
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı

Van’da terör operasyonu

Van’da PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli hakkında yasal işlemler yapıldı.

VAN 22.08.2022, 09:07
Van’da terör operasyonu

Van’da PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli hakkında yasal işlemler yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “15-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 3, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu