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Van’da terör operasyonu: 2 gözaltı

Van’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

VAN 18.07.2022, 08:52
Van’da terör operasyonu: 2 gözaltı

Van’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “11-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 2 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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