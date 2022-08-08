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Van’da terör operasyonu: 16 gözaltı

Van’da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 16 şahıs yakalandı.

VAN 08.08.2022, 09:48
Van’da terör operasyonu: 16 gözaltı

Van’da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 16 şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “31 Temmuz-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları bünyesinde 16 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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