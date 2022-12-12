Van’da terör operasyonları

Van’da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “5-11 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 18, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 19 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.