Van’da tasavvuf musikisi konseri gönüllere hitap etti

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında sahne alan Türk Müsiki Derneği Tasavvuf Musikisi grubu gönüllere hitap etti.

Rahmet ve bereket ayı Ramazan’ı her gün birbirinden farklı etkinlikle ihya eden Van Büyükşehir Belediyesi, birbirinden güzel programları Vanlılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen programda tasavvuf musikisi eserleri icra edildi. Cumhuriyet Caddesi City Van AVM yanı etkinlik alanında gerçekleştirilen program seslendirilen musiki eserleri vatandaşlara güzel bir gece yaşatırken, düzenlenen programların Kadir Gecesi’ne kadar devam edeceği ifade edildi.