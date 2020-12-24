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Van’da tandır evinde yangın
Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir tandır evinde çıkan yangın hasara yol açtı.
VAN 24.12.2020, 13:03
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Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir tandır evinde çıkan yangın hasara yol açtı.Alınan bilgilere göre olay, dün gece Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir tandır evinde meydana geldi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Hasara yol açan yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.
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