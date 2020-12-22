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Van’da tablet bilgisayarlar ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edildi

Van’da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen 4 bin 600 tablet bilgisayar ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edildi.

VAN 22.12.2020, 10:56
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Van’da tablet bilgisayarlar ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edildi

Van’da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen 4 bin 600 tablet bilgisayar ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı bulunan öğrenciler için tedarik edilen 50 bin 500 tablet bilgisayar, Van dahil olmak üzere 15 ile sevk edilmişti. Van Milli Eğitim Müdürlüğü, gelen 4 bin 600 tablet bilgisayarı, öğrencilere dağıtılmak üzere ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim etti.
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