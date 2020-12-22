Van’da suni tohumlama hizmeti

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘Hayvancılığın Geliştirilmesi’ projesi kapsamında suni tohumlama hizmeti verildiği belirtildi.

Şimdilik Bakanlıktan sağlanan 400 bin TL ödenekle İpekyolu, Tuşba, Edremit, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde sürdürülen projenin diğer ilçeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, suni tohumlamanın günümüzde sığırlarda genetik ilerlemeyi sağlayan ve yaygın biçimde kullanılan etkin araçlardan bir tanesi olduğunu söyleyerek, “Bu metot, genetik kabiliyetlerini satın almaya gücümüzün yetmediği üstün boğaları tercih etmemize ve kullanmamıza imkân sağlar. Ayrıca buzağı üretiminde önemli bir artış sağlandığı gibi, etçi buzağılar daha ağır, düveler daha üstün verimli ve hayvanların karkas kalitesi de önemli ölçüde yükselir.

Suni tohumlama ile denenmiş üstün verimli boğaların sperması kullanıldığında sığırlarda yüksek verimli genetik hususiyetlerin arttığı ve hayvan ıslahının kolaylaştığı ispatlanmıştır. Suni tohumlama ile bir damızlık boğadan tabii tohumlamaya göre daha fazla yararlanmak mümkündür. Tabii tohumlamada 1-2 boğa ile yılda 50-75 inek tohumlanırken, bu sayı suni tohumlama ile 20-30 bine ulaşmaktadır. İlimizdeki hayvan potansiyeli dikkate alındığında ırk ıslahında önemli bir ölçüde iyileştirme amaçlanıyor. Suni tohumlama faaliyetleri ilimiz Van Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile ortak yürütülmektedir. Yapılan uygulama il ve ilçe tarım ve orman müdürlüğündeki veteriner hekimlerince mesai mevhumu gözetilmeksizin 7/24 yetiştiricilerimize hizmet vermektedir” dedi.