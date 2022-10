Van’da ‘Spor Van Projesi’ start aldı

Van’da, sporun alt yapısına büyük katkı sunacak olan ‘Spor Van Projesi’nin açılış töreni gerçekleşti.

Van’da sporun alt yapısına katkı sunacak olan ‘Spor Van Projesi’nin açılış töreni, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’nın katılımıyla gerçekleşti. Törende gençlerle bisiklet süren, halay çeken Vali Balcı, coşkulu bir sporcu topluluğu ile bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Burada kısa bir konuşma yapan Balcı, “Sporu ve sporcuyu seven bir vali olarak sportif faaliyetleri destekliyorum. Spor Van Projesi çerçevesinde; beden eğitimi öğretmenlerimiz, antrenörlerimiz, milli eğitim camiamız, gençlik spor teşkilatımız, öğrencilerimiz kısacası 7’den 70’e sporu seven herkesle beraber, her çocuğumuzun bir spor dalı ile uğraşmasına ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olmasına destek vereceğiz. Çünkü çocuklarımızın akademik başarısını çok önemsiyoruz. Ancak çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini de önemsiyoruz. Çocukların sporla uğraşmaları, günde en az bir saat kitap okumaları, güzel sanatlarla uğraşmaları akademik başarılarına katkı sağlayacaktır” dedi.

Devletin ve milletin imkanlarını çocuklar için kullanmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Vali Balcı, “Bu projede görev alacak tüm personele, sporseverlere, sporcu çocuklarımıza güveniyorum. Bu projeye sahip çıkacağız ve başarılı olacağız. Spora ilişkin bütün faaliyetlere her anlamda destek vereceğiz. Bütün okullarımızın voleybol, basketbol sahalarını yapıyoruz. İl merkezimiz ve ilçelerimize 14 yüzme havuzu yapıyoruz. 17 tane kapalı spor salonu yapıyoruz. Bunun yanında sporcu fabrikası açıyoruz. Her ilçeye projenin anısına “Spor Van 2023” adıyla bir voleybol sahası, basketbol sahası ve halı sahadan oluşan tesis kuruyoruz. Allah’ın izniyle Van’ımızın çocukları, başarıdan başarıya koşacak, bölgesel, ulusal ve uluslararası anlamda madalya alacaklar. Ben bu anlamda Spor Van Projesi, ilimize ve geleceğimiz olan çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.