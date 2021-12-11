Van’da “Söz Gençlikte” söyleşisi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten İpekyolu Gençlik Merkezinin düzenlediği “Söz Gençlikte” söyleşisi devam ediyor.

Bu hafta düzenlenen söyleşiye katılan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihni Merey, gençlere rol model olma anlamında hayatını ve tecrübelerini aktardı. İnsan hakları alanında kitapları, çeşitli bilimsel dergilerde makaleleri, ulusal ve uluslararası bilgi şöleni ve kongrelerde yayınları bulunan Prof. Dr. Merey; insan hakları, gençlerin hak ve adalet arayışında etkin bir role sahip olmaları ve sosyal katılım hakları konusunda bilgiler verdi.

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Prof. Dr. Zihni Merey, “öncelikle üç şeyden ne olur uzak duralım. Tembellik, kötü arkadaş ve olumsuz örneklikten uzak duralım. Kendi iradenizin efendisi olun. İrade sahibi pes etmez, ısrarcı olur ve işi neticeye ulaştırır. Dinamik bir ruha sahip olun. Hayata dair heyecanınızı asla kaybetmeyin. ‘İki günü eşit olan ziyandadır’ anlayışına sahip bir medeniyetin insanlarıyız. O zaman sürekli hareket halinde olmamız gerekir. Bir amacınız, bir hedefiniz, insanlığa dair bir derdiniz olsun. Etkili bir zaman yönetimine sahip olun. Öz disiplin sahibi olun ve planlı yaşamaya çalışın. Olumlu bir bakış açınız olsun. Kendinize sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturun” dedi.

Programın sonunda İpekyolu Gençlik Merkezi Ahşap İşlemecilik Atölyesi öğrencileri tarafından hazırlanan bir tablo, İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Sunullah Ercek tarafından Prof. Dr. Merey’e hediye edildi.