Van’da "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl Projesi" toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulunun "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl Projesi" çerçevesinde toplantı gerçekleştirildi.

Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl Projesi’nin ev sahiplerinden biri olan Van’da toplantı düzenlendi. İlk etapta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Kurul Üyesi Dr. Murat Yılmaz geldikleri Van’da, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile birlikte Van Valisi Ozan Balcı’yı makamında ziyaret etti. Daha sonra uygulama otelinde yapılan toplantının ardından basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, dördüncü ziyaretlerini Van’a gerçekleştirdiklerini belirtti. Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kamu kurum ve kuruluşların temsilcileriyle Van’ın sosyal sorunları konusunda önemli bilgiler elde ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Işıkhan, “Sosyal politika uygulamaları son 20 yıllık dönem içerisinde devrim niteliğinde çalışmalar, hizmet modelleri geliştirildi. Bu hizmet modelleri, başta dezavantajlı gruplar olmak üzere; çocuklar, yaşlılar, şehit yakınları mevsimlik tarım işçileri gibi birçok grubu kapsayan sosyal politika ihtiyaçların belirlenmesi noktasında ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu politikaların genel yapısına baktığımızda halk temelli sosyal politikaların 30 yıl boyunca uygulandığını görmekteyiz. Gelir dağılımın eşit bir şekilde vatandaşa yansıtılması noktasında sosyal politikalar önemli bir yere sahiptir. Bizde bu çerçevede Van ilini ziyaret ettik. Burada da önemli bilgiler elde ettik. Katılımcılara teşekkür ederim. Elde edilen verileri de üst makama arz edeceğiz” dedi.

"Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl Projesi" çerçevesinde yuvarlak masa toplantısının yapıldığını söyleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu’nun politika oluştururken sahadan aldığı bilgileri derleyip topladığını söyledi.

Basın toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan, Van Valisi Ozan Balcı, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli katıldı.