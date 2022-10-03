Van’da sokak hayvanlarını besleme etkinliği

Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından Hayvanları Koruma Günü’ne özel farkındalık oluşturmak amacıyla İpekyolu Belediyesi koordinesinde çeşitli noktalarda sokak hayvanlarını besleme faaliyeti icra edildi.

Toplum duyarlılığının arttırılarak çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçilmesinde verilen mücadeleye destek olunması maksadıyla katılımcılara; İçişleri Bakanlığınca geliştirilen Hayvan Durum İzleme HAYDİ uygulamasının indirilerek bu çerçevede karşılaştıkları sorunların çözümü için kullanılabileceği gibi, 112 Acil Çağrı Merkezi ile 156 Jandarma İmdat ve İhbar Hattını da arayabilecekleri belirtildi.