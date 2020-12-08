Van’da sokak hayvanları yalnız değil

Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi son bir yılda 10 bin 542 sokak hayvanını tedavi ederek 162’sini de sahiplendirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl önce 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve modern görüntüsüyle dikkat çeken Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, her yıl binlerce sokak hayvanına yuva olup şifa veriyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında faaliyetlerini yerine getiren merkezde son sistem teknolojiyle donatılmış ameliyathaneler, aşılama odaları, barınaklar bulunurken, 4 veteriner hekim, 2 ameliyat personeli, 6 hayvan toplama personeli, 10 hayvan bakıcısı, 3 şoför, 3 bekçi, 1 bahçıvan, 2 büro görevlisi olmak üzere toplamda 31 personel görev yapıyor.

Bir yılda 10 bin 542 sokak hayvanı tedavi edildi

2020 yılı itibari ile ekiplerin taramaları sonucu cadde ve sokaklarda yaralı halde bulunan, duyarlı vatandaşların ihbarları sonucu hayvan ambulanslarıyla merkeze getirilen 10 bin 542 sokak hayvanı tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuşan sokak hayvanları kanun gereği tekrar alındığı bölgeye bırakılırken, doğal hayatta yaşayamayacağı düşünülen hayvanlar ise merkez bünyesindeki barınağa yerleştirildi. Bu hayvanların 162’si ise hayvan severler tarafından sahiplenildi.

Bir yılda 45 ton mama dağıtıldı

Son 26 yılın en yağışlı ve en soğuk kışının yaşandığı Van’da kent merkezi başta olmak üzere 36 beslenme noktasına kedi ve köpekler için günlük mama bırakıldı. Yaz boyunca da çalışmalarını sürdüren ekipler bir yıl boyunca bu odaklara 45 ton mama bırakarak yeni bir rekora imza attı. Yine okul, iş yerleri ve bazı kamu kurumlarından toplanan artık yemekler de yüksek kesimlerde yem bulma zorluğu yaşayan yaban hayvanları için doğaya bırakıldı.

9 bin 353 sokak hayvanına aşı yapıldı

Toplum sağlığı açısından da sıkıntı yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, yıl boyunca 9 bin 353 sokak hayvanına aşı yaptı. Sokak hayvanlarına başta kuduz olmak üzere iç, dış parazit aşıları yapılırken 4 bin 362’si de kısırlaştırıldı.