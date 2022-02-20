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Van’da sokak hayvanları için besleme etkinliği

Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki hayvan severlerle birlikte sokak hayvanları için beslenme etkinliği düzenledi. Etkinlikte belirlenen alanlara mama ve su bırakılırken, veteriner hekimler ise hayvanların parazit aşılarını yaptı.

VAN 20.02.2022, 15:41
Van’da sokak hayvanları için besleme etkinliği

Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki hayvan severlerle birlikte sokak hayvanları için beslenme etkinliği düzenledi. Etkinlikte belirlenen alanlara mama ve su bırakılırken, veteriner hekimler ise hayvanların parazit aşılarını yaptı.

Sokak hayvanlarını unutmayan Van Büyükşehir Belediyesi, hayvanların aç kalmaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Kent genelinde 120 odak noktasına düzenli olarak mama bırakan ekipler, gönüllü hayvan severler ve vatandaşlarla birlikte besleme etkinlikleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Bostaniçi Mahallesi Sıhke Gölü civarındaki alana gelen ekipler, hayvan severlerle birlikte sokak köpeklerine mama ve su bıraktı. Köpeklerin parazit aşılarını da yapan Van Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri, yaralı ve bitkin olan hayvanları ise tedavileri için Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca organize edilen etkinlikte Özalp yolu üzerindeki eski çöp alanına da mama ve su bırakıldı.

“Herkesi bu duyarlılığa davet ediyoruz”

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan farkındalık etkinliklerini önemsediklerini belirten hayvan sever Yağmur Karaca Güneri, “Bugün bu güzel varlıkları beslemek için Van Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu etkinliğe katıldık. Elimizden geldiğince hem bireysel olarak hem de bu tür etkinliklerle sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyoruz. Herkesi bu duyarlılığa davet ediyoruz. İnanıyoruz ki ne kadar duyarlı davranırsak bu canlar güzel bir hayat geçirecek. Van Büyükşehir Belediyesine duyarlılıklarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

“120 odak noktasında düzenli olarak besleme yapıyoruz”

Van Büyükşehir Belediyesinin sürekli sokak hayvanlarının takipçisi olduğunu belirten Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Veteriner Hekim Özge Kerem de, bu tür farkındalık etkinlikleriyle vatandaşların sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmalarını hedeflediklerini söyledi. İl genelinde 120 odak noktasında düzenli olarak besleme yaptıklarını belirten Veteriner Hekim Özge Kerem, “Van Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarının beslenmesini sağlıyoruz. İl genelinde 120 besleme noktamız var. Buralara düzenli olarak mama ve su bırakıyoruz. Bugün de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlarımızla beraber Sıhke Gölü civarındaki köpeklerimizi besledik. Hayvanlarımıza mama ve su bıraktık. Tedavi ihtiyacı olan köpeklerimizi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimize götürüyoruz. Burada ayrıca parazit uygulamalarını da yaptık. Etkinliğimize katılan hayvan sever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu etkinliklerimiz devam edecek” diye konuştu.

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