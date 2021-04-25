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Van’da sokağa çıkma kısıtlamasında yol çizgileri yenilendi

Van’da sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen büyükşehir belediyesi, ana caddelerde yol çizgilerini yeniledi.

VAN 25.04.2021, 11:53
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Van’da sokağa çıkma kısıtlamasında yol çizgileri yenilendi

Van’da sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen büyükşehir belediyesi, ana caddelerde yol çizgilerini yeniledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sahada etkin bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda kentin ana caddelerinde trafik akışının düzenli ve şeritlerin belirgin hale gelmesi için yol şerit çizgileri yenileniyor. Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı ekipler hafta sonu uygulanan kısıtlamayı fırsata çevirerek trafiğin sakin olması sebebiyle ana caddelerde yaya geçidi, kasis ve yol çizgilerini yenileme çalışması yaptı.

Kentin en işlek caddeleri olan Kazım Karabekir Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Beşyol Meydanı’nda bulunan yaya geçitlerini kompanat boya ile yenileyen ekiplerin çalışmalarına rutin olarak devam edeceği kaydedildi.
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