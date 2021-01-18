Van’da sokağa çıkma kısıtlamasında ava giderken 1 şahsa işlem yapıldı

Van’ın Çaldıran ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu hafta sonunda av yaptığı belirlenen 1 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu cumartesi ve pazar günleri de av koruma ve kontrol çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonunda, Van’ın Çaldıran ilçesinde yaptıkları denetimler sırasında kaçak avlanma yaptığı tespit edilen şahıs hakkında tutanak düzenlenirken, idari para cezası verilecek.