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Van’da şimdi ‘lale mevsimi’

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINA DİKTİĞİ YÜZ BİNLERCE LALE VE SÜMBÜL ADETA GÖZ KAMAŞTIRIYOR.

Van’da şimdi ‘lale mevsimi’

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINA DİKTİĞİ YÜZ BİNLERCE LALE VE SÜMBÜL ADETA GÖZ KAMAŞTIRIYOR.

29 Nisan 2020 Çarşamba 13:36
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Van’da şimdi ‘lale mevsimi’

Van Büyükşehir Belediyesinin şehrin farklı noktalarına diktiği yüz binlerce lale ve sümbül adeta göz kamaştırıyor.

Baharın müjdecisi laleler, Van’ın dört bir yanını süsledi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca geçen yıl kasım ayından itibaren şehrin çeşitli noktalarında toprakla buluşan yüz binlerce lale, havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. Yaklaşık 300 bin lale, sümbül ve nergis soğanı kentin cadde ve parklarını rengârenk yaptı. Farklı renklerdeki lalelerin açmasıyla Atatürk Kültür Parkı, Kent Parkı, Kurtuluş Parkı, Semaver Kavşağı, Otogar Kavşağı ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi başta olmak üzere kent genelindeki parklar, kavşaklar ve refüjler muhteşem bir güzelliğe kavuştu.

Renkli bir şehir kimliğini kazanmak için peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Park ve Bahçeler Daire Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, “Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez’in talimatlarıyla kent genelinde 200 bin lale, 10 bin sümbül, 5 bin nergis ve 5 bin üzüm sümbülü soğanı dikimi gerçekleştirmiştik. Kış mevsiminin başında dikilen lalelerin açmasıyla birlikte şehir merkezimiz, ana cadde ve parklarımız adeta çiçek bahçesine dönüştü. Yine havaların ısınmasıyla birlikte ilimiz genelindeki budama çalışmaları ve fidan dikimi gibi çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalarla kentimizi daha yeşil ve güzel bir görüntüye kavuşturmayı hedefliyoruz” dedi.

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