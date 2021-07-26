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Van’da sel ve su taşkınlarına karşı menfez çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde olası sel ve su taşkınlarına karşı başlattığı menfez çalışmalarını sürdürüyor.

VAN 26.07.2021, 10:42
Van’da sel ve su taşkınlarına karşı menfez çalışması
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Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde olası sel ve su taşkınlarına karşı başlattığı menfez çalışmalarını sürdürüyor.

Van’da olası sel ve su taşkınlarına karşı önceden tedbir alan büyükşehir belediyesi, kırsal mahalleler başta olmak üzere kent genelinde başlattığı altyapı çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca belediyenin idari işgücü ile yapılan çalışmalarda yaklaşık olarak 2 bin metre prefabrik menfez, koruge boru ve drenaj hattı çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında Tuşba, İpekyolu, Edremit, Gürpınar, Başkale, Erciş, Bahçesaray, Çatak ve Çaldıran ilçelerinde 60 noktada çalışma tamamlanırken, kent genelindeki çalışmalar ise devam ediyor.

Yapılan çalışmaların tamamlanması ile birlikte kırsal mahalle yolları sel ve su taşkınlara karşı daha korunaklı hale getirilirken, kent merkezindeki yolların ise altyapısı daha sağlıklı hale getiriliyor.
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