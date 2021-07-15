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Van’da sel

Van’da etkili olan kuvvetli yağış sonrası sel felaketi meydana geldi.

VAN 15.07.2021, 18:47
Van’da sel
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Van’da etkili olan kuvvetli yağış sonrası sel felaketi meydana geldi.

Van’da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle Van-Hakkari karayolunda sürücüler zor anlar yaşarken, yol üzerindeki bir dinlenme tesisinin önü ise suyla kaplandı. Yağışın etkisini kaybetmesiyle rahat bir nefes alan sürücüler ve dinlenme tesisindeki yolcular, tekrar yola devam ettiler.
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