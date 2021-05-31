Van’da şehit polisin adı kütüphanede yaşatılacak

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bölücü terör örgütünün gerçekleştirdiği patlama sonucunda şehit olan çevik kuvvet polisi Kadir Miraç Özcan’ın adı, Van’da oluşturulan kütüphaneye verildi.

Sur ilçesinde 2017 yılında bölücü terör örgütünün gerçekleştirdiği patlama sonucu şehit olan Özcan’ın adı, Çocuklar Gülsün Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından İpekyolu ilçesindeki Zaferler İlkokulunda oluşturulan kütüphanede yaşatılacak. Kütüphanenin açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehit polisi Özcan’ın özgeçmişinin okunmasıyla başladı.

Daha sonra programda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, görev sırasında şehit düşen polis Kadir Miraç Özcan olmak üzere tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Vali Bilmez, “Şehidimizin isminin bu okulda yaşatılması, çocukların bu kütüphanede kendilerini dünyaya hazırlayabilmeleri, tüm topluma ve insanlığa faydalı olabilmeleri için anlamlı oldu. Şehidimizin ismini bu okulda yaşatma kararı alan herkesi tebrik ediyorum. Kütüphane açmak kolay değil ama o kütüphaneyi yaşatmak, canlı tutmak daha zordur. Bu yüzden okul yönetimimiz ve öğretmenlerimizin bu kütüphaneyi çocukların daha aktif kullandığı bir hale getirmelerini umuyorum” dedi.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ve AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ise kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından kütüphanenin açılış kurdelesi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından kesildi. Açılış sonrası şehit polisin üniformaları Vali Bilmez tarafından kütüphanenin özel köşesinde yer alan cam vitrine bırakıldı.