Van’da samanlık yangını

Van’ın İpekyolu ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Hatuniye Mahallesi’nde meydana geldi. Z.K. isimli vatandaşın samanlığında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber vermesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı.