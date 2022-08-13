Van’da ’Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’ kuruluyor

Van’da "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği"nin kurulmasına karar verildi.

CumhurbaşkanlığıKararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan Van’da "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği"nin kurulmasına verilen kararı, Van Valiliği sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği, Van Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde ilçe belediyelerinin de desteğiyle Van’ın yaklaşık 20 bin kilometre karelik tüm mülki sınırlarında bulunan rehabilitasyona ve bakıma muhtaç evcil ve yabani sahipsiz hayvanların en iyi şekilde korunmasını sağlayacak" ifadelerine yer verildi.

Kurulacak birlik sayesinde Van’da, kanadı kırık bir kuş, ayağı kırık bir kedi, köpek kalmayacağını ifade eden Van Valisi Dr. Ozan Balcı, "Biz hayvanlara dostuz, hayvanları önemsiyoruz. Aç açıkta hayvan kalmaması, yaralarının ve hastalıklarının tedavi edilmesi için çalışıyoruz. Hayvanlara merhamet etmeliyiz. Onlar bizim hayatımızın vazgeçilmez parçalarıdır. Van’ımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.