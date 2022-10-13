Van’da “Sağlıklı Kadınlar Sağlıklı Nesiller” projesi tanıtım toplantısı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, “Sağlıklı Kadınlar Sağlıklı Nesiller” projesi tanıtım toplantısına katıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Edremit’teki Uygulama Oteli konferans salonunda düzenlenen “Sağlıklı Kadınlar Sağlıklı Nesiller” projesi tanıtım toplantısına katıldı. Proje çerçevesinde kadınlara yönelik kanser taramaları yapılacak, obezite danışmanlık hizmeti ve eğitimi, psikolojik danışmanlık, fiziksel aktivite, ilk yardım ve kadın üreme sağlığı eğitimleri verilecek. Programda konuşan Vali Dr. Balcı, kadın sağlığını önemsediklerini ve projenin çok değerli olduğunu belirterek, “Kadınlarımız ne kadar sağlıklı, eğitimli ve güçlü olursa toplumumuz, ülkemiz o kadar sağlıklı ve güçlü olur. Projemiz, sağlık okur-yazarlığı konusunda da kadınlarımızı eğitecek. Kadınlarımız doğru bilgilendirilince çevresini de doğru bilgilendirir, aydınlatır ve sağlıklı nesiller yetişmesine öncü olur. Kadınlarımız bir şeye inanırsa onu başarır. Bu projenin de başarılı olacağına inancım tamdır. Projede görev alacak herkese kolaylıklar diliyor, teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı sonrası Vali Balcı, projede görev alan sağlık personelleri ile birlikte meme kanserine dikkat çekmek için ellerini kaldırarak “Meme Kanserine Dur De!” işaretini yaptı.