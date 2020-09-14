Van’da Royal Palas Hotel hizmet vermeye başladı

Van’da mart ayında açılan ancak korona virüs pandemisi nedeniyle kapanan Royal Palas Hotel hizmet vermeye başladı.

PTT Caddesi Eski Türkoğlu Çarşısı yerinde kurulan 4 yıldızlı Royal Palas Hotel, güzel mimarisi ve kaliteli hizmetiyle misafirlerine kapılarını açtı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sedirvan Turizm ve Otelcilik Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer İnanç, Van’da yıldızlı otele ihtiyaç olması nedeniyle Royal Palas Hotel’in kurulduğunu ifade ederek, “İlimizde yeni açılan Royal Palas Hotel, Van’ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin konaklama noktasında yaşadığı sıkıntıyı biraz olsun azaltacak. Özellikle nevruz zamanlarında ilimize akın eden İranlı misafirler konaklama noktasında sıkıntı yaşıyordu, bizlerde bu sıkıntıyı biraz da olsa azaltmak için otelimizi açtık” dedi.

6 kattan oluşan Royal Palas Hotel’in 76 oda kapasiteli olduğuna değinen İnanç, “76 oda kapasiteli olan otelimizde, yakın zamanda açılacak olan restoran, SPA, toplantı salonları, kafe ve halka açık olmak üzere açık alanda Van kahvaltı salonumuz bulunuyor. Pandemiden sonra açılan ilk otel olma özelliğine sahip Royal Palas Hotel, ayrıca İranlı misafirler için de çok cazip bir konumda yer alıyor. 40 kişinin istihdam edileceği otelimizin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.